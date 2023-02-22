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14 минут назад

Вход на станцию «Спортивная» в Москве временно закрыт из-за митинга-концерта в «Лужниках»

Никита Бородкин

Вестибюли станции метро «Спортивная» временно работают только на выход. Как сообщает «Говорит Москва», ограничение связано с митингом-концертом «Слава защитникам Отечества», который состоится сегодня в «Лужниках».

Вход на станцию «Спортивная» в Москве временно закрыт из-за митинга-концерта в «Лужниках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что мероприятие начнется в 15:00. В районе стадиона «Лужники» запретят парковку и отменят работу общественного транспорта. В частности, нельзя будет проехать от дублера Комсомольского проспекта до улицы Доватора, а также по улице 10-летия Октября, улице Ефремова и Проектируемому проезду №2309.

На мероприятии запланированы выступления братьев Запашных, Марата Башарова, Зары, иеромонаха Фотия, экс-бойца Хабиба Нурмагомедова и других артистов, в том числе из ЛНР и ДНР. Как сообщал ТАСС, в митинге-концерте могут принять участие до 200 тысяч посетителей. Рядом с основной площадкой пройдут исторические реконструкции, будет работать выставка военной техники РФ.

Новости Москвы,Хабиб Нурмагомедов,Марат Башаров,
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