Вход на станцию «Спортивная» в Москве временно закрыт из-за митинга-концерта в «Лужниках»

Вестибюли станции метро «Спортивная» временно работают только на выход. Как сообщает «Говорит Москва», ограничение связано с митингом-концертом «Слава защитникам Отечества», который состоится сегодня в «Лужниках».

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Напомним, что мероприятие начнется в 15:00. В районе стадиона «Лужники» запретят парковку и отменят работу общественного транспорта. В частности, нельзя будет проехать от дублера Комсомольского проспекта до улицы Доватора, а также по улице 10-летия Октября, улице Ефремова и Проектируемому проезду №2309.