Вход на станцию «Спортивная» в Москве временно закрыт из-за митинга-концерта в «Лужниках»

Вестибюли станции метро «Спортивная» временно работают только на выход. Как сообщает «Говорит Москва», ограничение связано с митингом-концертом «Слава защитникам Отечества», который состоится сегодня в «Лужниках».
Напомним, что мероприятие начнется в 15:00. В районе стадиона «Лужники» запретят парковку и отменят работу общественного транспорта. В частности, нельзя будет проехать от дублера Комсомольского проспекта до улицы Доватора, а также по улице 10-летия Октября, улице Ефремова и Проектируемому проезду №2309.
На мероприятии запланированы выступления братьев Запашных, Марата Башарова, Зары, иеромонаха Фотия, экс-бойца Хабиба Нурмагомедова и других артистов, в том числе из ЛНР и ДНР. Как сообщал ТАСС, в митинге-концерте могут принять участие до 200 тысяч посетителей. Рядом с основной площадкой пройдут исторические реконструкции, будет работать выставка военной техники РФ.