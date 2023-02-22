В Новой Москве открыли православный центр для поддержки людей с аутизмом

Церковный фонд "Дорога милосердия" открыл в деревне Пучково в Новой Москве "Дом особенных людей" для подопечных с аутизмом, сообщил в среду Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

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"Это одно из немногих мест в России, где люди с тяжелой бесконтактной, безречевой формой аутизма и другими ментальными нарушениями учатся общаться, говорить, есть, жить в сопровождении тьюторов. "Дом особенных людей" - это альтернатива психоневрологическому интернату, и здесь уже начали готовить людей с аутизмом к сопровождаемому проживанию", - говорится в сообщении.

Проект организован при Казанском храме в Пучково. Фонд "Дорога милосердия" создал вместе с единомышленниками настоятель храма протоиерей Леонид Царевский. Священник стал помогать людям с самыми сложными формами аутизма после того, как аутизм диагностировали у его старшего сына.

Как уточнили в синодальном отделе, в "Доме особенных людей" для ребят обустроены уютные комнаты, здесь они осваивают простые бытовые навыки, развиваются физически, духовно и творчески. С ними занимаются логопед-дефектолог, психолог и преподаватель адаптивной физической культуры.

По информации РПЦ, сегодня в России свыше 400 православных организаций, которые помогают детям и взрослым с инвалидностью.