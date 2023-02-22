Фотовыставка о работниках НКО открылась на Гоголевском бульваре в Москве

На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Город неравнодушных», где участие приняли представители 18 столичных некоммерческих организаций (НКО). Об этом в среду, 22 февраля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Неравнодушные сотрудники НКО относятся к подопечным как к родным и проживают каждую историю лично. Фотовыставка рассказывает о профессионалах, которые выбрали работу в сфере благотворительности и делают это эффективно, — рассказала она.

Среди 18 некоммерческих организаций, представленных на выставке, — центр помощи многодетным семьям «МногоМама». Организация поддерживает более 137 тысяч семей, в которых воспитываются от трех до 18 детей, в том числе инвалиды и дети, находящиеся под опекой.

В экспозиции также участвует проект «Собиратор», его эксперты создают грамотную инфраструктуру раздельного сбора мусора и помогают внедрить концепцию «Ноль отходов», передает официальный сайт мэра Москвы.