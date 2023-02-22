Добровольцы спасли в Москве более 230 людей в 2022 году

За весь прошлый год добровольцы спасли в столице более 230 людей и 320 животных. Волонтеры общественной безопасности помогают горожанам, городским службам, пожарным отрядам и бригадам скорой помощи. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам главы ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, волонтеры приходят на выручку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пострадавшим от чрезвычайных происшествий. Левит подчеркнул, что делают они это исключительно на добровольных основаниях.

«Мосволонтер» проводит мероприятия вместе с партнерами, например, центрами первой помощи и добровольчества, а также поисково-спасательными отрядами и другими профильными организациями.

Волонтеры участвуют в тушении пожаров, помогают открыть захлопнувшиеся двери пожилым жителям города, а также снимают кошек с деревьев, передает официальный сайт мэра Москвы.