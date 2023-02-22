МосгорБТИ обследовало здания музея-усадьбы «Кусково» после реставрации

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) обследовали музей-усадьбу «Кусково» и подготовили для зданий комплекса технические паспорта. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Среди самых интересных построек, которые были проинвентаризированы, — дворец графов Шереметевых, Большая каменная оранжерея, Швейцарский и Итальянский домики. В здании главного объекта комплекса сейчас размещены фонды музея, а залы используются как выставочные помещения, — рассказал он.

Музея-усадьба «Кусково» находится на территории района Вешняки. Около 150 лет здание принадлежало нескольким поколениям семьи Шереметьевых. Обновление памятника архитектуры длилось более пяти лет. В процессе работ специалисты изучили проектную документацию и возвратили исторический облик здания, передает официальный сайт мэра Москвы.