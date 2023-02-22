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13 минут назад

В Москве отремонтировали дом 1960 года постройки

РИА Недвижимость

В московском районе Аэропорт отремонтировали восьмиэтажный дом, построенный в 1960 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

В Москве отремонтировали дом 1960 года постройки
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

В сообщении уточняется, что по программе капремонта жилья в доме 12 на улице Черняховского привели в порядок фасад, крышу, подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы.

В частности, специалисты заменили наружный водосток, отремонтировали цоколь, обновили балконы и заменили входные двери в подъезды. Также они восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку, выполнили устройство новых экранов и отливов, добавляется в пресс-релизе.

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