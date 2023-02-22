В Москве отремонтировали дом 1960 года постройки

В московском районе Аэропорт отремонтировали восьмиэтажный дом, построенный в 1960 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
В сообщении уточняется, что по программе капремонта жилья в доме 12 на улице Черняховского привели в порядок фасад, крышу, подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы.
В частности, специалисты заменили наружный водосток, отремонтировали цоколь, обновили балконы и заменили входные двери в подъезды. Также они восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку, выполнили устройство новых экранов и отливов, добавляется в пресс-релизе.