В Кузьминках открыли детскую поликлинику нового поколения

В Москве после капитального ремонта открылась очередная детская поликлиника, на этот раз в Кузьминках. Ее не просто привели в порядок, а фактически сделали заново по новому московскому стандарту. Например, самые посещаемые кабинеты теперь находятся на первом этаже, чтобы к ним было проще попасть.

Фото: mos.ru mos.ru

Филиал N 1 детской поликлиники N 48 расположен на улице Федора Полетаева. Светлое трехэтажное здание с застекленным холлом теперь сложно узнать - так оно отличается от типовой советской постройки, которой было еще недавно.

Новшества встречают посетителей еще у входа. Например, парковка для детских колясок теперь расположена в теплом холле, а не на улице. Ведет к нему удобный пологий пандус.

Внутри тоже много деталей, которых не было в поликлиниках прошлого. Здесь пахнет булочками, а не лекарствами - буфет находится недалеко от входа. Администраторами работают сотрудники центров госуслуг - они помогают родителям сориентироваться.

На стенах в зонах ожидания нарисованы звери, которые дают подсказки детям-пациентам. Синий жираф, например, советует: "Обязательно расскажи доктору, что у тебя болит".