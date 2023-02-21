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33 минуты назад

Названа новая дата прихода климатической весны в Москву

Мослента

Новую дату прихода климатической весны в Москву назвал «Ленте.ру» специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.

«Те (нормы), которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта. С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку», — сказал Леус.

Сейчас средняя дата прихода весны в столицу сместилась на 20 марта. По словам Леуса, это произошло после анализа специалистами погодных данных за последние 30 лет.

Метеоролог рассказал о новых климатических нормах в Москве

Ранее москвичам дали прогноз погоды на весну. Специалист «Фобоса» Евгений Тишковецзаявил, что на ранний приход нового сезона жителям Центральной России рассчитывать не стоит.

Новости Москвы,Погода,Видео,Михаил Леус,
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