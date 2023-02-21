В Москве в честь 23 Февраля пассажиры метро смогут бесплатно отправить открытки по России

В честь Дня защитника Отечества пассажиры столичного метро могут бесплатно отправить открытки по России. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

— Поздравить своих близких можно с 21 февраля на стойках «Живое общение». Открытка бесплатная — нужно лишь написать теплые слова и указать адрес получателя и отправителя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция продлится до конца недели, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в честь Дня защитника Отечества ВДНХ подготовила культурно-познавательную программу мероприятий, в рамках которой горожане смогут посетить лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.