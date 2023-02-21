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1 час назад

В Москве в честь 23 Февраля пассажиры метро смогут бесплатно отправить открытки по России

Вечерняя Москваиещё 1

В честь Дня защитника Отечества пассажиры столичного метро могут бесплатно отправить открытки по России. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве в честь 23 Февраля пассажиры метро смогут бесплатно отправить открытки по России
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Поздравить своих близких можно с 21 февраля на стойках «Живое общение». Открытка бесплатная — нужно лишь написать теплые слова и указать адрес получателя и отправителя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция продлится до конца недели, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в честь Дня защитника Отечества ВДНХ подготовила культурно-познавательную программу мероприятий, в рамках которой горожане смогут посетить лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества Музей Победы представил музыкальный сборник «Защитникам Отечества!». В него вошли песни проекта «Главные детские песни» в исполнении юных вокалистов и музыкальных коллективов со всей страны. Официальный релиз состоялся более чем на 100 цифровых музыкальных площадках.

Новости Москвы,ВДНХ,
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