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22 минуты назад

Останкинскую телебашню украсит изображение флага России в честь 23 февраля

Москва24иещё 1

Останкинская телебашня включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Москвичи смогут увидеть на ней изображение флага России, сообщается на сайте Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Останкинскую телебашню украсит изображение флага России в честь 23 февраля
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"На других телебашнях, помимо триколора, появится бегущая строка "С Днем защитника Отечества!", символы и атрибуты праздника: эмблема Вооруженных сил Российской Федерации, георгиевская лента, салют, камуфляжная расцветка, изображение танка", – говорится в сообщении.

Праздничная световая подсветка также появится на телебашнях в Благовещенске, Великом Новгороде, Казани, Кызыле, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пензе, Перми, Саранске, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Якутске и Ярославле.

"На телебашне Черкесска также высветятся изображения солдата и медсестры, в Саратове – летящей ракеты, в Самаре – оливковой ветви, в Грозном – флаг Чеченской Республики", – уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт. В честь 23 февраля в Москве запустят праздничный салют на 14 специальных площадках.

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