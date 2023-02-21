В Москве из-за послания Путина перекрыли часть улиц

Ряд улиц в центре Москвы перекрыт из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Схема участков, которые временно недоступны для проезда, размещена на сайте московского транспорта.

«21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия в центре будет временно закрыт проезд по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, по улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади», - уточнили в Департаменте транспорта Москвы.

Там также напомнили, что на время мероприятия будет временно запрещена парковка в местах ограничений. Начало послания президента России Федеральному собранию запланировано в 12:00 мск.

В этом году выступление президента перед парламентариями проходит в Гостином дворе. По традиции на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные гости, в 2023 году среди них будут участники СВО.