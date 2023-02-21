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48 минут назад

В Москве из-за послания Путина перекрыли часть улиц

Алиса Селезнёва

Ряд улиц в центре Москвы перекрыт из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Схема участков, которые временно недоступны для проезда, размещена на сайте московского транспорта.

«21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия в центре будет временно закрыт проезд по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, по улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома №5 по Красной площади», - уточнили в Департаменте транспорта Москвы.

Там также напомнили, что на время мероприятия будет временно запрещена парковка в местах ограничений. Начало послания президента России Федеральному собранию запланировано в 12:00 мск.

В этом году выступление президента перед парламентариями проходит в Гостином дворе. По традиции на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные гости, в 2023 году среди них будут участники СВО.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. Самым длинным за все годы стало послание Федеральному собранию, которое президент огласил 1 марта 2018 года. Оно продлилось 1 час 55 минут. В 2023 году в сетке вещания телеканалов на выступление Путина отведен один час, однако в Кремле назвали это формальностью.

Новости Москвы,Видео,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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