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1 час назад

Крытый переход со станции метро «Прокшино» в одноименный бизнес-квартал построят до конца года

Агентство «Москва»

Началось строительство крытого перехода со станции метро «Прокшино» в одноименный бизнес-квартал в поселении Сосенское на территории ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Началось строительство перехода от метро «Прокшино» в бизнес-квартал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ГК «А101» приступила к строительству крытого перехода «сухие ноги» из станции метро «Прокшино» в здание первой очереди бизнес-квартала «Прокшино. <...> Первую очередь бизнес-квартала, включая крытый переход, ГК «А101» планирует ввести в эксплуатацию уже в 2023 году», - говорится в сообщении.

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Как уточняется, пешеходный путепровод представляет собой надземную закрытую галерею. Она будет выполнена в той же стилистике, что и существующий переход от платформы станции метро через трассу «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Основной пролет перехода составит около 30 м, он соединит здание бизнес-квартала и существующий переход.

В Москомстройинвесте пояснили, что из перехода со станции метро можно будет попасть сразу на второй этаж офисного здания, где располагается лобби площадью 4 тыс. кв. м с торговой галереей, сервисной зоной и фуд-холлом. Лобби соединяет офисную часть здания со встроенным торговым центром, из лобби резиденты офисных помещений могут попасть на свой этаж, в зону коворкинга или спуститься в подземный паркинг, а также в общедоступные пространства.

Отмечается, что первая очередь бизнес-квартала «Прокшино» - представляет собой многофункциональное 13-этажное здание площадью 42 тыс. кв. м. В нем предусмотрены офисные пространства, а также локальный торговый центр. В рамках объекта будет создано более 3 тыс. рабочих мест.

«В целом проект бизнес-квартала «Прокшино» предполагает строительство пяти офисных зданий суммарной площадью более 177 тыс. кв. м. В рамках проекта будет создано более 16 тыс. рабочих мест. Разрешение на строительство бизнес-квартала выдано ГК «А101» в декабре 2020 года, ранее ГЗК под руководством мэра Москвы Сергея Собянина одобрила соответствующие градостроительные решения», - приводятся в материале слова руководителя комитета Анастасии Пятовой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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