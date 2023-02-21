Метеоролог рассказал о новых климатических нормах в Москве

Из-за изменений климата метеорологические службы перешли на новые климатические нормы. После подсчета данных за последние 30 лет выяснилось, что средняя дата прихода весны сместилась на неделю вперед. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«В этом году метеорологические службы перешли на новые климатические нормы. Те, которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта. С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку», — сказал Леус.

Теперь, по его словам, специалисты посчитали данные за последние 30 лет, начиная с 1991 года, и выяснили, что эта дата сместилась на неделю вперед. Теперь климатическая весна приходит в столицу, как правило, 20 марта.