В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

В столице была повышена температура в системе отопления из-за похолодания. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов, — сказал он.

Регулировка тепла в системе отопления осуществляется двумя параметрами: за счет повышения или понижения температуры теплоносителя, а также сокращения или увеличения его объема.

Кроме того, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы продлен до вечера вторника, 21 февраля.