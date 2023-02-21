В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
28 минут назад

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Вечерняя Москваиещё 3

В столице была повышена температура в системе отопления из-за похолодания. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания
Фото: 

— В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов, — сказал он.

Регулировка тепла в системе отопления осуществляется двумя параметрами: за счет повышения или понижения температуры теплоносителя, а также сокращения или увеличения его объема.

Кроме того, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы продлен до вечера вторника, 21 февраля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в День защитника Отечества в столице ожидается холодная погода с морозами. По его словам, в праздничный день, 23 февраля, в Москве и области ожидаются настоящие «мужские морозы».

Новости Москвы,Михаил Леус,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий