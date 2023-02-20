Как записаться в библиотеку в Москве

На сегодняшний день в Москве работает более 400 библиотек, услугами каждой из которых можно воспользоваться при помощи единого читательского билета. Оформить такой билет жители столицы могут на портале mos.ru.
Как оформить единый читательский билет:
— обратиться в одну из библиотек лично, взяв с собой паспорт;
— онлайн с помощью сервиса «Получение единого читательского билета» на портале mos.ru;
— заполнить и подписать заявление о заключении договора на библиотечно-информационное обслуживание;
— сделать фото для будущего билета.
Как оформить билет ребенку до 14 лет:
— обратиться в библиотеку или к сервису, применив паспорт и свидетельство о рождении ребенка или иной документ, который подтверждает родство.
Сколько необходимо ждать оформления билета:
— нисколько, так как билет изготавливают в библиотеке прямо в день обращения.
Нужна ли для оформления московская регистрация:
— регистрация не требуется, услуги столичных библиотек доступны для всех граждан России.
Что делать при потере билета:
— следует обратиться за дубликатом в любую библиотеку, взяв с собой паспорт. Дубликат оформляется также в день обращения.
Можно ли получить книгу, не имея билета при себе:
— можно, нужно только предъявить паспорт или привязанную к профилю читателя социальную карту.
На какой срок выдают на руки книги:
— библиотеки выдают книги на срок до 30 дней. Однако некоторые издания могут попросить вернуть раньше.
Что еще можно делать в библиотеках:
— в московских библиотеках открыт доступ к электронным изданиям из «ЛитРес» и Национальной электронной библиотеки;
— в библиотеках есть бесплатный Wi-Fi;
— присутствуют компьютеры с доступом к локальным и удаленным электронным ресурсам;
— можно прослушивать звукозаписи и просматривать видеозаписи;
— открыт доступ к электронным библиотекам периодики, справочно-информационным системам по законодательству и актуальным вопросам права, электронной библиотеке диссертаций, электронным библиотечным системам;
— предоставляются услуги библиографов;
— за дополнительную плату доступны кружки и секции.