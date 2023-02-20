Как записаться в библиотеку в Москве

На сегодняшний день в Москве работает более 400 библиотек, услугами каждой из которых можно воспользоваться при помощи единого читательского билета. Оформить такой билет жители столицы могут на портале mos.ru.

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Как оформить единый читательский билет:

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— обратиться в одну из библиотек лично, взяв с собой паспорт;

— онлайн с помощью сервиса «Получение единого читательского билета» на портале mos.ru;

— заполнить и подписать заявление о заключении договора на библиотечно-информационное обслуживание;

— сделать фото для будущего билета.

Как оформить билет ребенку до 14 лет:

— обратиться в библиотеку или к сервису, применив паспорт и свидетельство о рождении ребенка или иной документ, который подтверждает родство.

Сколько необходимо ждать оформления билета:

— нисколько, так как билет изготавливают в библиотеке прямо в день обращения.

Нужна ли для оформления московская регистрация:

— регистрация не требуется, услуги столичных библиотек доступны для всех граждан России.

Что делать при потере билета:

— следует обратиться за дубликатом в любую библиотеку, взяв с собой паспорт. Дубликат оформляется также в день обращения.

Можно ли получить книгу, не имея билета при себе:

— можно, нужно только предъявить паспорт или привязанную к профилю читателя социальную карту.

На какой срок выдают на руки книги:

— библиотеки выдают книги на срок до 30 дней. Однако некоторые издания могут попросить вернуть раньше.

Что еще можно делать в библиотеках:

— в московских библиотеках открыт доступ к электронным изданиям из «ЛитРес» и Национальной электронной библиотеки;

— в библиотеках есть бесплатный Wi-Fi;

— присутствуют компьютеры с доступом к локальным и удаленным электронным ресурсам;

— можно прослушивать звукозаписи и просматривать видеозаписи;

— открыт доступ к электронным библиотекам периодики, справочно-информационным системам по законодательству и актуальным вопросам права, электронной библиотеке диссертаций, электронным библиотечным системам;

— предоставляются услуги библиографов;