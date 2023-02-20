Тематические экскурсии о Вечном огне пройдут в Музее КГХ

В Музее городского хозяйства Москвы 22 и 23 февраля пройдут тематические экскурсии, посвященные тайнам Вечного огня. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Все желающие смогут узнать, почему Вечный огонь никогда не гаснет и как специалисты работают над его сохранением. Также посетителям расскажут, почему пламя имеет ярко-оранжевый цвет.

Экскурсии пройдут 22 февраля в 18:30 и 23 февраля в 15:00 в павильоне № 5 ВДНХ. Вход бесплатный, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в честь Дня защитника Отечества ВДНХ подготовила культурно-познавательную программу мероприятий, в рамках которой горожане смогут посетить лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.