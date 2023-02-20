Тематические поезда в честь полного запуска БКЛ запустили в метро

На Большой кольцевой линии метро запустили первые тематические поезда, оформленные в честь открытия БКЛ. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Новые составы будут ходить по всей линии. Внешнюю часть поездов украсили названием проекта, а также изображением двух сердец столицы.

Всего на линию выйдут 92 тематических поезда отечественного производства, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

20 февраля мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии электродепо «Нижегородское», которое ежегодно будет обслуживать 288 вагонов и осуществлять ремонт разной степени сложности. Глава города отметил, что до полноценного запуска Большой кольцевой линии остались считаные дни.