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15 минут назад

Первые тематические поезда в честь открытия БКЛ запустили в столичном метро

Вечерняя Москваиещё 4

На Большой кольцевой линии метро запустили первые тематические поезда, оформленные в честь открытия БКЛ. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Тематические поезда в честь полного запуска БКЛ запустили в метро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Новые составы будут ходить по всей линии. Внешнюю часть поездов украсили названием проекта, а также изображением двух сердец столицы.

Всего на линию выйдут 92 тематических поезда отечественного производства, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

20 февраля мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии электродепо «Нижегородское», которое ежегодно будет обслуживать 288 вагонов и осуществлять ремонт разной степени сложности. Глава города отметил, что до полноценного запуска Большой кольцевой линии остались считаные дни.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев раскрыл детали строительства новой ветки. По его словам, всего специалисты уложили более 70 тысяч тонн бетона, а также проложили более 10 тысяч километров рельсовых путей.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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