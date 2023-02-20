Собянин открыл новое электродепо "Нижегородское"

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл электродепо "Нижегородское" на востоке Москвы, которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Сегодня запускаем очень важный объект для города - "Нижегородское" электродепо, которое будет обслуживать 40% Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни. Без этого депо такой пуск был бы невозможен. Поздравляю вас с пуском! Это большая победа", - подчеркнул Собянин.
По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, ремонт разной степени сложности и трудоемкости в "Нижегородском" будут проходить 288 вагонов в год. Также электродепо обеспечило рабочими местами более 900 человек.
Помимо "Нижегородского" депо БКЛ будут обслуживать "Аминьевское" и "Замоскворецкое".
Электродепо построено на территории бывшего вагоностроительного завода имени Войтовича, в границах Третьего транспортного кольца. Строительство депо началось в 2015 году. Всего возведено 115,9 тыс. квадратных метров производственных площадей.
Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.