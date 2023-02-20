Собянин открыл новое электродепо "Нижегородское"

"Сегодня запускаем очень важный объект для города - "Нижегородское" электродепо, которое будет обслуживать 40% Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни. Без этого депо такой пуск был бы невозможен. Поздравляю вас с пуском! Это большая победа", - подчеркнул Собянин.