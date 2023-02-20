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1 час назад

Начато капитальное строительство бизнес-центра на северо-западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 4

Завершена разработка котлована под здание бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники. Строители приступили к монолитным работам. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После ввода бизнес-центра в эксплуатацию здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Начато капитальное строительство бизнес-центра на северо-западе Москвы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыДепартамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей, площадь центра составит свыше 70 тысяч квадратных метров, — рассказал Владислав Овчинский.

Около половины офисных помещений займет застройщик проекта — ГК ФСК и входящие в ее состав компании. Остальное девелопер планирует сдавать в аренду.

Подземный уровень займет паркинг более чем на 300 машино-мест. В комплексе будет установлено современное IT-оборудование, включая FaceID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг.

Как добавил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников, возведение офисного центра станет важной частью проекта комплексной застройки территории жилого комплекса в Хорошево-Мневники.

Помимо офисных помещений, здесь предусмотрены помещения под магазины, кафе и рестораны общей площадью более 4,2 тысячи квадратных метров.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,
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