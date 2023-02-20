Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений

Высота снежного покрова в Москве после снегопадов достигла 38 см, что стало максимальным значением с начала зимы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такая высота сугробов была зафиксирована сегодня в 9.00.
«Н станции ВДНХ была зафиксирована рекордная высота снега за эту зиму в Москве - 38 см», - уточнил Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что на других метеостанциях высота снежного покрова может превышать 40 см, точные показатели будут известны позднее.
Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что в День защитника Отечества в столице ожидается до -17°. При этом уже концу недели усилится циклоническая деятельность и температура постепенно начнет повышаться.