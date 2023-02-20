В Минске рассмотрят Концепцию безопасности и законопроект о народном ополчении

Проекты обновленной Концепции национальной безопасности и закона "О народном ополчении" вынесены на рассмотрение Совета безопасности Беларуси, заседание которого проведет 20 февраля Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как известно, действующий вариант концепции был утвержден в ноябре 2010 года. Подготовку обновленного документа, напоминает агентство, глава государства обсуждал в сентябре минувшего года на встрече с госсекретарем СБ Александром Вольфовичем, особо подчеркнув, что он должен быть абсолютно откровенным.

"Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических", - пояснил свою позицию президент. Необходимо, по его словам, "честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно".

Что касается проекта закона о народном ополчении, то он, констатируют обозреватели, должен определить правовые основы народного ополчения, порядка его комплектования и подготовки. Сообщалось, что подобные отряды могут формироваться исключительно в целях защиты своей территории и страны в военное время.