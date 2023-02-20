Завершено строительство образовательного центра в ЖК «Павелецкая Сити»

В жилом комплексе «Павелецкая Сити» в Даниловском районе Москвы завершены работы по возведению образовательного центра, сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на его председателя Анастасию Пятову.

Фото: MR Group MR Group

«Девелопер MR Group завершил строительство встроенно-пристроенного здания, которое станет частью образовательной инфраструктуры в составе первой очереди жилого комплекса «Павелецкая Сити». Объект возводится в Даниловском районе по адресу: ул. Дубининская, вл. 59-69 (ЮАО). В настоящее время застройщик готовится к получению заключения о соответствии объекта проектной документации (ЗОС). Проект реализуется девелоперами MR Group и Level Group», - приводятся в сообщении слова Пятовой.

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Руководитель ведомства отметила, что образовательный центр площадью 1 тыс. 158 кв. м рассчитан на 150 обучающихся, и будет включать в себя три группы детского сада, классы начальной школы и центр дополнительного образования. Помимо этого, здесь появится семейный клуб с лекторием. По словам Пятовой, детский центр будет расположен в двухэтажном встроенно-пристроенном здании в корпусе «Фрэнк», а в ближайшее время будут определены оператор детского сада и методика обучения. Также рядом со зданием будет организована благоустроенная прогулочная площадка с зелеными зонами со скамейками, современным спортивным и игровым оборудованием.

В ведомстве напомнили, что ЖК «Павелецкая Сити» расположен рядом со станциями метро «Павелецкая», «Серпуховская», и «Тульская». Так, первая очередь включает пять корпусов переменной высотности от девяти до 46 этажей. При этом вторая очередь состоит из четырех корпусов от 27 до 42 этажей, а всего в составе комплекса будет построено четыре очереди. Помимо жилых домов будут возведены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры - школы, детские сады, кафе, магазины.