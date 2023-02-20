В Бирюлеве Западном отремонтируют бассейн «Медынский»

Существующий архитектурный облик здания при этом сохранят.
Согласован проект капитального ремонта бассейна «Медынский» в Бирюлеве Западном. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Двухэтажное здание было построено в 2008 году по типовому проекту.
Специалисты проведут полную отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Также модернизируют системы электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Существующий архитектурный облик здания при этом сохранят.
«В зоне прохождения инженерных коммуникаций предусмотрен ремонт стен, плит, перекрытий и чаши бассейна с последующей заменой гидроизоляции. В комплекс ремонтных мероприятий также входит полная замена системы водоподготовки, существующих трапов вдоль обходных дорожек бассейна на водоотводные лотки и обновление вентиляционных решеток», — уточнила АннаАнна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.
В ходе наружных работ заменят фасад, окна и витражи, а также обновят покрытие кровли и облицовку крылец.
На прилегающей территории отремонтируют проезды и отмостку, поставят новые бортовые камни и приведут в порядок площадки с покрытием из плитки. Кроме того, установят малые архитектурные формы и восстановят газон.