Торговый центр появится на Лухмановской улице в Москве

Торговый центр откроют после реконструкции здания на Лухмановской улице в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"Нежилое здание по адресу: улица Лухмановская, корпус 309А (ВАО), будет реконструировано", – говорится в сообщении.

Общая площадь нового торгового центра составит 27 тысяч квадратных метров. Правообладателем земельного участка площадью 0,8 гектара является ГСК "Косино".

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.