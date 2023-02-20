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1 час назад

Торговый центр появится на Лухмановской улице в Москве

Москва24иещё 2

Торговый центр откроют после реконструкции здания на Лухмановской улице в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Торговый центр появится на Лухмановской улице в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"Нежилое здание по адресу: улица Лухмановская, корпус 309А (ВАО), будет реконструировано", – говорится в сообщении.

Общая площадь нового торгового центра составит 27 тысяч квадратных метров. Правообладателем земельного участка площадью 0,8 гектара является ГСК "Косино".

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Ранее на месте советской гостиницы "Спорт" построили современный отель Radisson Blu на 150 номеров. Восьмиэтажное здание площадью около 32 тысяч квадратных метров расположено на Ленинском проспекте. На верхнем этаже объекта разместится ресторан с панорамными видами.

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