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49 минут назад

Участок Большого Николоворобинского переулка перекроют 25-26 февраля

Агентство «Москва»

Участок Большого Николоворобинского пер. перекроют 25-26 февраля 2023 года из-за строительных работ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок Большого Николоворобинского переулка перекроют 25-26 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 25 по 26 февраля будет закрыт для проезда участок Большого Николоворобинского пер. Это связано с проведением строительных работ», - говорится в сообщении.

Так, движение полностью перекроют на участке Большого Николоворобинского пер. от д. 9., корп. 1 по Большому Николоворобинскому пер. до Тессинского пер.

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