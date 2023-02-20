Участок Большого Николоворобинского переулка перекроют 25-26 февраля

Участок Большого Николоворобинского пер. перекроют 25-26 февраля 2023 года из-за строительных работ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 25 по 26 февраля будет закрыт для проезда участок Большого Николоворобинского пер. Это связано с проведением строительных работ», - говорится в сообщении.
Так, движение полностью перекроют на участке Большого Николоворобинского пер. от д. 9., корп. 1 по Большому Николоворобинскому пер. до Тессинского пер.