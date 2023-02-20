Город выставит на продажу помещение в Северном Тушине

Объект площадью более 252 квадратных метров расположен на первом этаже жилого дома.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Город выставит на продажу нежилое помещение площадью более 252 квадратных метров, расположенное на северо-западе столицы недалеко от станции метро «Планерная». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время на аукцион будет выставлено помещение площадью 252,6 квадратного метра, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: Планерная улица, дом 3, корпус 6. Объект имеет два отдельных входа, будущий собственник сможет использовать его по своему усмотрению», — рассказал он.

Здание, в котором будут продавать помещение, возвели в 1998 году. Оно находится в многолюдном районе с плотной жилой застройкой, к нему ведут удобные подъездные пути.