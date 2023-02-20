Масленичная ярмарка клубов пройдет в центрах московского долголетия

Жителей и гостей столицы пригласили встретить Масленицу на ярмарку клубов, которая пройдет в центрах московского долголетия с 20 февраля по 1 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Для участников всех возрастов подготовили творческие и кулинарные мастер-классы. Также все желающие смогут присоединиться к спортивным и развлекательным программам.

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что предложение провести ярмарку клубов поступило от активных участников центров в прошлом году. По ее словам, эту инициативу сразу поддержали.

"Всем желающим активисты старшего поколения расскажут о своих занятиях и увлечениях. Горожане подготовили около 500 уникальных мероприятий. Скучать точно не придется, и каждый получит положительные эмоции", – добавила она.

Ярмарка пройдет во всех центрах московского долголетия столицы, всего в столице работает 71 клубное пространство. Помимо рукоделия, рисования, танцевальных конкурсов и хороводов, все желающие смогут приготовить блины, исполнить любимые песни и принять участие в викторинах.

Кроме того, в честь Масленицы в центрах будут работать выставки художественного творчества.

Ознакомиться с расписанием мероприятий, а также еженедельным онлайн-календарем клубных встреч центров московского долголетия можно на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Он продлится 10 дней, всего для горожан будут доступны 23 фестивальные площадки. По словам Сергея Собянина, гостей фестиваля ждет гастрономическое изобилие.