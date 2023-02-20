В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
19 минут назад

Масленичная ярмарка клубов пройдет в центрах московского долголетия

Москва24иещё 1

Жителей и гостей столицы пригласили встретить Масленицу на ярмарку клубов, которая пройдет в центрах московского долголетия с 20 февраля по 1 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Масленичная ярмарка клубов пройдет в центрах московского долголетия
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Для участников всех возрастов подготовили творческие и кулинарные мастер-классы. Также все желающие смогут присоединиться к спортивным и развлекательным программам.

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что предложение провести ярмарку клубов поступило от активных участников центров в прошлом году. По ее словам, эту инициативу сразу поддержали.

"Всем желающим активисты старшего поколения расскажут о своих занятиях и увлечениях. Горожане подготовили около 500 уникальных мероприятий. Скучать точно не придется, и каждый получит положительные эмоции", – добавила она.

Ярмарка пройдет во всех центрах московского долголетия столицы, всего в столице работает 71 клубное пространство. Помимо рукоделия, рисования, танцевальных конкурсов и хороводов, все желающие смогут приготовить блины, исполнить любимые песни и принять участие в викторинах.

Кроме того, в честь Масленицы в центрах будут работать выставки художественного творчества.

Ознакомиться с расписанием мероприятий, а также еженедельным онлайн-календарем клубных встреч центров московского долголетия можно на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Он продлится 10 дней, всего для горожан будут доступны 23 фестивальные площадки. По словам Сергея Собянина, гостей фестиваля ждет гастрономическое изобилие.

До этого стало известно, что городская ферма на ВДНХ проведет эко-Масленицу с развлекательной программой 25 и 26 февраля. Во время мероприятия приготовят рекордное количество блинов, а на территории эко-Масленицы будут работать блинные эксперты. Они обещают приготовить минимум 5 тысяч блинов за два дня.

Новости Москвы,Елена Громова,Сергей Собянин,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий