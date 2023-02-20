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34 минуты назад

Москвичей пригласили на блинные мастер-классы

Мослентаиещё 7

На блинные мастер-классы пригласили москвичей на официальном сайте мэра столицы. Они пройдут на 19 площадках фестиваля «Московская Масленица».

«Секретами приготовления блюд в русской печи поделятся на улицах Теплый Стан, Святоозерской и Ключевой. Мастер-классы 25 февраля посвятят блинам со свекольным соком и ряженкой. 24 и 26 февраля в 11:00 научат готовить блины-мешочки с грибами, курицей и тертым сыром, а в 13:00 будут печь оладьи с манкой, яблоками и корицей», — говорится в сообщении.

Как готовить на офирах — дровяных очагах — горожан научат на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Матвеевской, Митинской и Профсоюзной, пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц, а также в скверах у Гольяновского пруда и станции метро «Некрасовка». 25 февраля в 11:00 покажут способ подачи блинов «в мешочках», в 13:00 приготовят соложеники с начинкой, а 24 и 26 февраля в 11:00 специалисты поделятся рецептом налистников.

Также мастер-классы пройдут на улицах Перерва, Сухонской и Городецкой, Коптевском, Ореховом бульварах и бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы и бульваре в 16-м микрорайоне Крюкова в Зеленограде.

Ранее была названа допустимая порция блинов без вреда для здоровья. Средняя порция в день не должна превышать 250 граммов.

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