Собянин: Новая детская поликлиника открылась в Южном Медведково

Новая поликлиника открылась в Южном Медведково, она будет обслуживать более 16 тыс. детей и подростков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«В районе Южное Медведково открыли новую поликлинику. Медпомощь в комфортных условиях теперь получают больше 16 тыс. детей и подростков», - написал Собянин.

Мэр отметил, что в пятиэтажное здание на ул. Полярная переехал второй филиал детской поликлиники №110, площадь здания в четыре раза больше старого.

Собянин подчеркнул, что там установлено самое современное оборудование, в том числе новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, новейшая техника для лора и офтальмолога.