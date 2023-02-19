Москвичей предупредили о гидрометеорологическом бедствии

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Синоптики предупреждают граждан о гололедице, которая сохранится до утра 20 февраля.

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Период предупреждения до 10 ч. 20 февраля. Гололедица на дорогах, снежные заносы (гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 метров в секунду. — NEWS.ru) , — говорится в сообщении метеоцентра.

Днем 19 февраля в столице температура воздуха составит пять градусов ниже ноля, в Подмосковье — до минус семи градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.