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51 минуту назад

Москвичей предупредили о гидрометеорологическом бедствии

News.ru

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Синоптики предупреждают граждан о гололедице, которая сохранится до утра 20 февраля.

Москвичей предупредили о гидрометеорологическом бедствии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Период предупреждения до 10 ч. 20 февраля. Гололедица на дорогах, снежные заносы (гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 метров в секунду. — NEWS.ru) , — говорится в сообщении метеоцентра.

Днем 19 февраля в столице температура воздуха составит пять градусов ниже ноля, в Подмосковье — до минус семи градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

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Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупреждал, что, согласно прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 19 февраля, в столице ожидается сильный снегопад, он продлится до утра понедельника. Прирост свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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