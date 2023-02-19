МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и метели в воскресенье

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра и метели в воскресенье, 19 февраля. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы, следует из сообщения на сайте ведомства.
«На дорогах гололедица, снежные заносы <...> Ветер восточной четверти, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 6-11 м/с», — говорится в сообщении МЧС.
По данным ведомства, геомагнитная активность в столице ожидается на уровне 4-1 балла.
18 февраля столичное МЧС сообщало, что в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с, дождь и местами гололед.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне предупредил, что температура воздуха в столице упадет до минус -13°С в начале следующей недели, более крепких морозов не ожидается. Согласно его прогнозу, 23 января температура опустится ниже 0°С, а 24 января прогнозируется уже -8...-13°С. Однако вместе с похолоданием в начале будущей недели в Москву придет солнце, добавил синоптик.