МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и метели в воскресенье

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра и метели в воскресенье, 19 февраля. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы, следует из сообщения на сайте ведомства.

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«На дорогах гололедица, снежные заносы <...> Ветер восточной четверти, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 6-11 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, геомагнитная активность в столице ожидается на уровне 4-1 балла.

18 февраля столичное МЧС сообщало, что в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с, дождь и местами гололед.