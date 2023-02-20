Капремонт пройдет в «Доме спорта» в Лианозово

Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект по капитальному ремонту спорткомплекса "Дом спорта" на Зональной улице в районе Лианозово. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Председатель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в спортивном комплексе экспертами предусмотрены внутренние и наружные работы.

"Так, специалисты выполнят полную отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения", – добавила она.

Помимо этого, в спорткомплексе заменят системы вентиляции, электро- и водоснабжения, облицуют цоколь, а также установят навесную фасадную систему, отремонтируют крыльцо и заменят окна с витражами.

На обновленном здании также появится новая вывеска. Территорию вокруг спортивного комплекса также планируют благоустроить. Так, все проезды к зданию будут отремонтированы, обновят тротуары и отмостки, заменят ограждения и ворота. На территории комплекса установят малые архитектурные формы и восстановят газон.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о проекте по комплексной реорганизации земельного участка в районе Западное Дегунино.

По его словам, в рамках комплексного развития территорию площадью 6,84 гектара благоустроят, на ней планируется разместить площадку под футбольный манеж и спортивный зал.