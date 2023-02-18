Раскрыты все варианты названия популярной станции на «желтой» ветке метро

Речь идет о станции «Шоссе Энтузиастов», среди невыбранных названий которой — «Владимирский поселок» и «Электродная». Свое имя станция получила по проходящему над ней одноименному шоссе. До 1919 года это шоссе называлась Московско-Нижегородским, но в историю вошло как Владимирский тракт или «Владимирка», уточнили в ведомстве.