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14 минут назад

Раскрыта история самого первого рынка в Москве

Мослента

Историю самого первого рынка в Москве раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы». Он располагался в центре столицы прямо у стен Кремля, место с лавками и товарами так и называлось — Торг.

Раскрыта история самого первого рынка в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 1661 году всем известную территорию начали именовать Красной площадью. А еще до этого, в 1493 году, после крупного пожара, который произошел на торговой площадке, Иван III приказал перенести все строения примерно на 109 сажен от Кремля», — говорится в публикации.

Ранее некогда самый популярный столичный рынок раскритиковали москвичи. Поводом для дискуссии стала фотография пустыря, на котором располагались торговые ряды Черкизовского рынка.

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