На Москве-реке начались испытания электросудна "Пресня"

Новое электросудно "Пресня" спущено на воду, в Москве начались его испытания. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Фото: Mos.ru Mos.ru

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем подготовку к запуску регулярного речного транспорта. Сейчас испытания проходит новое электросудно "Пресня" - мы проверяем качество постройки, работу всех систем на воде, тестируем в условиях холода. В приоритете - безопасность людей. Приступить к перевозке первых пассажиров можно будет только после прохождения всех проверок", - сказал Ликсутов.

Видео дня

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", процесс подготовки электросудов к эксплуатации проходит в несколько этапов. Технический контроль и проверка корпуса на водонепроницаемость электросудна "Пресня" уже пройдены. Специалисты приступили к обязательным испытаниям - швартовым и ходовым.

"Тестирование позволит оценить качество постройки судна, монтажа и регулировки оборудования главной энергетической установки на ходу без пассажиров. На данном этапе большое внимание будет уделено работе механизмов, систем и устройств безопасности судна. Помимо этого, оборудование проверят в движении. Важно убедиться, что судно сохраняет плавучесть, остойчивость, управляемость и маневренность во время хода по реке", - заключили в учреждении.

Ранее Собянин сообщил журналистам, что регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке планируется возобновить в сезоне 2023 года. Всего будут размещены 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 42 и 80 человек соответственно, а также два пункта отстоя и технического обслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне.