Москвичей предупредили о возвращении 17-градусных морозов

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что в День защитника Отечества в столице ожидается до -17°. Об этом пишет портал «Метеовести».

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По данным метеорологов, морозы 23 февраля в столичном регионе будут вполне мужскими - от -12° до -17° ночью, от -5°до -10° в дневное время.

Вместе с тем, пояснили синоптики, в конце следующей неделе ожидается усиление циклонической деятельности. На фоне этого температура будет постепенно повышаться.

Так, в пятницу, 24 февраля, в Москве будет уже от -2° до -7° градусов, в субботу возможна оттепель, воздух прогреется до 0°.