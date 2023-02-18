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42 минуты назад

Москвичей предупредили о возвращении 17-градусных морозов

Илья Родин

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что в День защитника Отечества в столице ожидается до -17°. Об этом пишет портал «Метеовести».

Москвичей предупредили о возвращении 17-градусных морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным метеорологов, морозы 23 февраля в столичном регионе будут вполне мужскими - от -12° до -17° ночью, от -5°до -10° в дневное время.

Вместе с тем, пояснили синоптики, в конце следующей неделе ожидается усиление циклонической деятельности. На фоне этого температура будет постепенно повышаться.

Так, в пятницу, 24 февраля, в Москве будет уже от -2° до -7° градусов, в субботу возможна оттепель, воздух прогреется до 0°.

Специалисты отметили, что на следующей неделе высота сугробов в столице впервые за зимний период превысит 40 см. Они добавили, что это обусловлено активностью североатлантического циклона.

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