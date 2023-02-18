Акция «Накорми птицу» продлится в Москве до конца февраля

В столице до конца февраля проходит акция «Накорми птицу», в ее рамках горожане могут принести корм и кормушки, чтобы помочь пернатым в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 18 февраля.
— «Мосволонтер» регулярно проводит субботники, сборы корма для приютов, птиц и зайцев. С начала прошлого года добровольческое сообщество передало около 1,1 тонны корма и аксессуаров для животных в городские приюты, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Москвичи, желающие принять участие в акции, могут принести семена тыквы, подсолнечника, льна, фундук, желуди, рапс и лесной орех. Далее собранные лакомства будут собраны активистами «Мосволонтера» и переданы в структурные подразделения Мосприроды, передает официальный сайт мэра столицы.
С 14 по 26 февраля на столичных природных территориях и в экоцентрах ГПБУ «Мосприрода» проходит марафон «Птичий слет». В рамках мероприятия горожане смогут посетить различные занятия, экскурсии, мастер-классы и викторины.