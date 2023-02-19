На Кольцевой линии метро интервал между поездами рекордно сократили

«Во время испытаний курсировали до 45 поездов на обоих путях, благодаря чему они приезжали на станции с минимальным интервалом около 80 секунд — быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Это самый короткий интервал движения составов метро в мире», — сообщили в ведомстве.