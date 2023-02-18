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27 минут назад

Движение транспорта ограничат на двух участках дорог Москвы с 18 февраля

Вечерняя Москва

С 18 февраля движение транспорта на боковом проезде Каширского шоссе и участке Проектируемого проезда № 2017 будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта ограничат на двух участках дорог Москвы с 18 февраля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, перекрытия на Каширском шоссе продлятся с 18 февраля по 31 декабря. Проезд транспорта будет ограничен в ночные часы — с 02:00 по 05:00.

В остальное время для движения не будут доступны по две полосы. Ограничения связаны со строительными работами на участке.

Ограничения в Проектируемом проезде № 2017 вызваны проведением киносъемок. В связи с этим на участке будут вводиться краткосрочные перекрытия в период с 09:00 до 12:00 18 февраля, отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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