Реконструкция станции «Поклонная» будущего МЦД-4 выполнена на 56%

«Уже в этом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина завершим реконструкцию и строительство 14 современных комфортных пригородных вокзалов, один из них - «Поклонная». Он станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и улучшит транспортную доступность для более 78 тыс. жителей района Дорогомилово. Ожидаем, что пассажиропоток обновленной «Поклонной» вырастет в два раза после переноса станции ближе к метро и включения ее в состав четвертого диаметра», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.