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1 час назад

Реконструкция станции «Поклонная» будущего МЦД-4 выполнена на 56%

Агентство «Москва»иещё 1

Реконструкция станции «Поклонная» четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) выполнена на 56%, уже в этом году отсюда можно будет доехать до семи столичных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Реконструкция станции «Поклонная» будущего МЦД-4 выполнена на 56%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже в этом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина завершим реконструкцию и строительство 14 современных комфортных пригородных вокзалов, один из них - «Поклонная». Он станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и улучшит транспортную доступность для более 78 тыс. жителей района Дорогомилово. Ожидаем, что пассажиропоток обновленной «Поклонной» вырастет в два раза после переноса станции ближе к метро и включения ее в состав четвертого диаметра», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В пресс-службе напомнили, что станция «Поклонная» находится в районе Дорогомилово, ее назвали в честь Поклонной Горы.

«Чтобы транспорт здесь стал комфортнее, мы реконструируем старую ж/д станцию: будет новый пригородный вокзал. Коллеги из РЖД уже строят вестибюль, надземный переход, а еще делают платформы - их оборудуют навесами на всю длину и освещением. После реконструкции «Поклонная» МЦД-4 станет частью ТПУ - станцию перенесут ближе к метро, отсюда можно будет сделать пересадку на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии», - отметили в материале.

Как отмечается, в этом году на станции «Поклонная» начнут останавливаться поезда МЦД-4. Новый маршрут свяжет районы Москвы и Московской области, а еще - семь столичных вокзалов. После запуска МЦД-4 время в пути до станции «Белорусская» составит примерно 13 минут, до «Савеловской» - примерно 17 минут, до «Рижской» - примерно 21 минуту, до «Площади трех вокзалов», - примерно 27 минут, а до «Курской» - примерно 31 минуту.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,РЖД,
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