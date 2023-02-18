Реконструкция станции «Поклонная» будущего МЦД-4 выполнена на 56%

Реконструкция станции «Поклонная» четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) выполнена на 56%, уже в этом году отсюда можно будет доехать до семи столичных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Уже в этом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина завершим реконструкцию и строительство 14 современных комфортных пригородных вокзалов, один из них - «Поклонная». Он станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и улучшит транспортную доступность для более 78 тыс. жителей района Дорогомилово. Ожидаем, что пассажиропоток обновленной «Поклонной» вырастет в два раза после переноса станции ближе к метро и включения ее в состав четвертого диаметра», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В пресс-службе напомнили, что станция «Поклонная» находится в районе Дорогомилово, ее назвали в честь Поклонной Горы.
«Чтобы транспорт здесь стал комфортнее, мы реконструируем старую ж/д станцию: будет новый пригородный вокзал. Коллеги из РЖД уже строят вестибюль, надземный переход, а еще делают платформы - их оборудуют навесами на всю длину и освещением. После реконструкции «Поклонная» МЦД-4 станет частью ТПУ - станцию перенесут ближе к метро, отсюда можно будет сделать пересадку на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии», - отметили в материале.
Как отмечается, в этом году на станции «Поклонная» начнут останавливаться поезда МЦД-4. Новый маршрут свяжет районы Москвы и Московской области, а еще - семь столичных вокзалов. После запуска МЦД-4 время в пути до станции «Белорусская» составит примерно 13 минут, до «Савеловской» - примерно 17 минут, до «Рижской» - примерно 21 минуту, до «Площади трех вокзалов», - примерно 27 минут, а до «Курской» - примерно 31 минуту.