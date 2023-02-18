Собянин рассказал, каким станет обновленный Южный речной вокзал

Масштабная реконструкция Южного речного вокзала практически завершена. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

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«Два с половиной года назад мы вернули к жизни Северный речной вокзал. И сегодня без этой прекрасной территории уже невозможно представить общественную жизнь столицы. От Северного речного вокзала вновь отходят круизные и прогулочные суда. А в парке отдыхают взрослые и беззаботно резвятся дети. Только за прошлый год вокзал принял более 2,6 млн гостей. Этот успех вдохновил на возрождение Южного речного вокзала в Нагатинской пойме, который более 25 лет назад выпал из общественного пространства Москвы», - говорится в сообщении.

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Уточняется, что восстановление здания Южного речного вокзала началось в апреле 2021 года. Сегодня он почти готов как снаружи, так и внутри. Уже этой весной от него вновь будут отходить прогулочные суда. Вокзал станет одной из крупнейших остановок регулярного водного маршрута Печатники - Автозаводский Мост.

«На обновленном вокзале будет открыта экспозиция Музея транспорта и еще много чего полезного и интересного. Со смотровой площадки на крыше можно будет любоваться видом на реку и расположенный по соседству парк развлечений «Остров мечты», - написал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что в этом году планируют привести в порядок и набережную, расположенную у вокзала. Здесь заменят почти все, в том числе асфальт, фонари и лестничные спуски. По словам Мэра Москвы, поскольку заметно обмелело речное дно, специалистам нужно будет провести большую работу по очистке швартовой зоны от многолетних иловых отложений. Всего в рамках благоустройства на набережной организуют пять причалов для судов разного класса - от небольших прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов. Посадка и высадка пассажиров будет проходить через павильоны оригинальной, слегка скругленной формы.

На набережной заменят устаревшее леерное ограждение на современное, а также установят мощные фонари с энергосберегающими светильниками. В планах создание перед зданием вокзала комфортного пространства для отдыха и ожидания. Его площадь составит почти 800 кв. м. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. На пешеходной зоне набережной уложат гранитную плитку. Для удобства пассажиров организуют парковки такси, туристических автобусов и личных автомобилей, а ближе к входу на вокзал сделают новые остановки общественного транспорта.