В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
25 минут назад

Музей Победы проведет бесплатные экскурсии ко Дню экскурсовода

Агентство «Москва»

Музей Победы организует бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии» ко Дню экскурсовода, 21 февраля. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы проведет бесплатные экскурсии ко Дню экскурсовода
Фото: 

«21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, Музей Победы пригласил на бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии». В сопровождении гида гости узнают о ключевых этапах и сражениях Великой Отечественной войны. В ходе программы экскурсанты посетят залы диорамного комплекса и увидят полотна, выполненные лучшими мастерами батальной живописи Студии имени Грекова. Звуки сражений, дополняющие каждую диораму, воссоздают атмосферу боя и переносят посетителей в те грозные годы», - сказали в пресс-службе.

Так, гости музея смогут увидеть более 400 различных экспонатов.

«Посетители познакомятся с реликвиями, принадлежавшими легендарным полководцам - Георгию Жукову, Ивану Коневу, Кириллу Мерецкову, Андрею Еременко и другим военачальникам и героям войны», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в экспозиции «Подвиг Армии» также работает выставка «Ледяная петля Сталинграда», в рамках которой представлены фотографии, документы, письма, печатные издания, вооружение, обмундирование и личные вещи героев сражения.

Экскурсии начнутся в 13:00 и 15:00, для участия необходима предварительная регистрация, добавили в пресс-службе музея.

21 февраля 1985 года состоялась первая международная конвенция экскурсоводов, на которой была основана Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов (гидов). Всемирный день экскурсовода отмечают с 1990 года.

Новости Москвы,Иван Конев,Андрей Еременко,Георгий Жуков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий