Музей Победы проведет бесплатные экскурсии ко Дню экскурсовода

Музей Победы организует бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии» ко Дню экскурсовода, 21 февраля. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе музея.
«21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, Музей Победы пригласил на бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии». В сопровождении гида гости узнают о ключевых этапах и сражениях Великой Отечественной войны. В ходе программы экскурсанты посетят залы диорамного комплекса и увидят полотна, выполненные лучшими мастерами батальной живописи Студии имени Грекова. Звуки сражений, дополняющие каждую диораму, воссоздают атмосферу боя и переносят посетителей в те грозные годы», - сказали в пресс-службе.
Так, гости музея смогут увидеть более 400 различных экспонатов.
«Посетители познакомятся с реликвиями, принадлежавшими легендарным полководцам - Георгию Жукову, Ивану Коневу, Кириллу Мерецкову, Андрею Еременко и другим военачальникам и героям войны», - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в экспозиции «Подвиг Армии» также работает выставка «Ледяная петля Сталинграда», в рамках которой представлены фотографии, документы, письма, печатные издания, вооружение, обмундирование и личные вещи героев сражения.
Экскурсии начнутся в 13:00 и 15:00, для участия необходима предварительная регистрация, добавили в пресс-службе музея.
21 февраля 1985 года состоялась первая международная конвенция экскурсоводов, на которой была основана Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов (гидов). Всемирный день экскурсовода отмечают с 1990 года.