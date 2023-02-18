Музей Победы проведет бесплатные экскурсии ко Дню экскурсовода

«21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, Музей Победы пригласил на бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии». В сопровождении гида гости узнают о ключевых этапах и сражениях Великой Отечественной войны. В ходе программы экскурсанты посетят залы диорамного комплекса и увидят полотна, выполненные лучшими мастерами батальной живописи Студии имени Грекова. Звуки сражений, дополняющие каждую диораму, воссоздают атмосферу боя и переносят посетителей в те грозные годы», - сказали в пресс-службе.