Фестиваль "Московская масленица" открылся на 23 локациях в столице, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гости мероприятия смогут познакомиться с разнообразными традициями празднования Масленицы, а также с гастрономическими вкусами блюд, которые готовят по рецептам народов России.

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"Традиционный гастрономический фестиваль "Московская Масленица" – праздник проводов зимы и встречи весны, на площадки которого приходят москвичи всей семьей или вместе с друзьями", – отмечается в сообщении.

В этом году на 23 площадках посетители смогут попробовать праздничные угощения, а юные гости примут участие в творческих и кулинарных мастер-классах, благодаря которым дети узнают о народных промыслах.

На локациях фестиваля гостям будет предложено создать поздравительные открытки и записать видеообращения ко Дню Защитника отечества для участников СВО. Кроме того, желающие смогут принять участие в сборе подарков для военнослужащих в шале "Москва помогает".

Для любителей кулинарных открытий будут действовать мастер-классы от поваров. Они поделятся секретами, а также представят кулинарную программу, которая подарит особое настроение.

Кроме того, посетителей ожидает встреча с музыкальными шедеврами народов России.

Посетители фестиваля смогут попробовать более 50 видов блинов – мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины, кроме того, сырные, свекольные, шпинатные, тыквенные. Каждый сможет выбрать угощение из разной муки и с разными начинками.

К блинам предлагаются различные закуски, горячие блюда и напитки. Также на фестивале посетители смогут приобрести необходимые ингредиенты для приготовления понравившихся блинов. На прилавках будут представлены разнообразные сыры и молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, мед, сиропы и варенье.

"Опытные преподаватели познакомят с гончарным и столярным искусством, раскроют секреты резьбы по дереву и росписью краской глиняных и деревянных изделий, покажут, как делать игрушки и предметы интерьера из разных материалов", – отметили в пресс-службе.

Посетители могут принять участие в мастер-классах по приготовлению блинов.

На Тверской площади и на Пушкинской набережной в Парке Горького можно будет побывать в настоящей кузне. Там мастера покажут свои работы, расскажут о художественной ковке и особенностях ремесла в разных регионах РФ.

Гостям фестиваля предлагается окунуться в мир народных композиций. На сценах площадок выступят народные ансамбли, фольклорные коллективы и казачьи хоры. Музыканты исполнят композиции, которые помогут проникнуться народными традициями, обрядами, а также создадут особую атмосферу на фестивальных площадках.

В рамках фестиваля "Московская Масленица" организаторы проведут благотворительный хоккейный матч. На мероприятие приглашаются поклонники хоккея и все, кто любит проводить время весело и с пользой.