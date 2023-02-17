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14 минут назад

Собянин: До конца года обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено

Агентство «Москва»иещё 1

Обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено до конца 2023 года, также в ближайшие три года столица закупит 150 отечественных трамваев нового поколения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин анонсировал завершение обновления парка трамваев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году закончим обновление парка трамваев на 100%. Всего в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения. Это позволит еще больше расширить парк», - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что производство столичных трамваев локализовано на 90%. Он также отметил, что, как планируется, к концу 2023 года в Москве будут ходить только трамваи с низким полом.

«Они удобны для всех: особенно для маломобильных и пожилых людей и, конечно, для пассажиров с детьми», - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что Москва поддерживает отечественное машиностроение и закупает трамваи только у российских производителей, а они, в свою очередь, переходят на российские материалы. «Наш город невозможно представить без трамваев. И мы многое делаем для того, чтобы этот вид транспорта развивался», - написал Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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