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59 минут назад

Раскрыта причина закрытия районных ЗАГСов Москвы

Мослента

Причину закрытия районных столичных ЗАГСов раскрыли «Мосленте» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы. Стало известно, что в наши дни ни в одном подобном учреждении зарегистрировать брак не получится.

Раскрыта причина закрытия районных ЗАГСов Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело в том, что построенные еще в 1960-1980 годах районные ЗАГСы на сегодняшний день устарели. Их интерьеры и вся обстановка не отвечают требованиям времени и ожиданиям столичных жителей», — говорится в материале.

По данным организации, в последнее время церемонию регистрации брака в районных ЗАГСах выбирали менее 10 процентов молодоженов, в связи с чем было принято решение о приостановлении проведения здесь церемоний.

Ранее сообщалось, что в 2022 году москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков.

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