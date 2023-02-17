Рижский вокзал в Москве закроют на полгода

Рижский вокзал в центре Москве будет закрыт на 6 месяцев с 1 марта для ремонта железнодорожной инфраструктуры по проекту Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в ОАО "РЖД".

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"Принято решение о закрытии Рижского вокзала на полгода для строительства МЦД. С 1 марта", - сказал собеседник агентства.

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Согласно данным сервиса путешествий "Туту", в расписании электричек, отправляющихся и прибывающих на Рижский вокзал, учтено его закрытие с 1 марта по 31 августа 2023 года. Всего на Рижский вокзал прибывают и с него отправляются в зависимости от дня недели 10-12 пригородных поездов, а также экспресс-поезд "Ласточка" до станции Муравьево.

"Ласточки" Москва - Ржев - Муравьево будут ездить от/до Курского вокзала. Обычные электрички - по-разному. Часть сократят от/до Стрешнево, часть перенаправят на Курский вокзал, одна пара поездов проследует до/от Царицыно (через Курский вокзал), одна дневная электричка выходного дня в Румянцево проследует из Нахабино", - уточнили ТАСС в пятницу в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что также будет отменен поезд Дедовск - Москва отправлением в 07:36 и Москва Рижская - Волоколамск отправлением в 09:05. "При этом поезд Серпухов (03:44) - Дедовск (07:14) продлевается до станции Волоколамск", - заключили в пресс-службе сервиса путешествий "Туту".

Накануне ТАСС направил запросы в пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, а также Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). К моменту публикации ответы на вопросы о планах и причинах закрытия вокзала, а также изменении маршрутов поездов получить не удалось.

О вокзале

Рижский вокзал расположен на одноименной площади близ Третьего транспортного кольца. Согласно сайту проекта "Узнай Москву", - совместного проекта профильных департаментов столицы, - здание вокзала является выявленным объектом культурного наследия.

Вокзал был открыт для пассажиров 11 сентября 1901 года - на 2,5 месяца позже, чем движение по остальной железной дороге. Здание представляло собой три двухэтажных "терема", соединенных одноэтажными переходами.

В 2007 году в здании провели капитальный ремонт: привели в порядок фасады, укрепили несущие конструкции. Исторические элементы декора были сохранены. В 2021 году сообщалось, что в рамках развития Рижского грузового двора РЖД планируют "сохранить здание Рижского вокзала и вернуть ему исторический облик".