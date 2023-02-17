Собянин сообщил о росте промпроизводства в Москве

Объем промышленного производства в Москве в 2022 году увеличился на 8,5%, в настоящее время каждое третье промышленное предприятие города является высокотехнологичным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Каждое третье предприятие Москвы - высокотехнологичное. И их становится все больше. Сейчас в Москве работает свыше 3,5 тыс. промышленных площадок. Объемы производства тоже растут: в 2022 году - на 8,5% по сравнению с 2021 годом. Заводы расширяют выпуск товаров в ответ на увеличившийся спрос в том числе со стороны транспортной, строительной и медицинской отраслей», - говорится в сообщении.
Мэр напомнил, что город помогает предприятиям выдачей субсидий или займов по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства; предоставлением налоговых льгот при присвоении специальных статусов; нефинансовой поддержкой через центр поддержки промышленности; подбором оборудования и программного обеспечения с помощью онлайн-реестра «Банк технологий».