Собянин сообщил о росте промпроизводства в Москве

«Каждое третье предприятие Москвы - высокотехнологичное. И их становится все больше. Сейчас в Москве работает свыше 3,5 тыс. промышленных площадок. Объемы производства тоже растут: в 2022 году - на 8,5% по сравнению с 2021 годом. Заводы расширяют выпуск товаров в ответ на увеличившийся спрос в том числе со стороны транспортной, строительной и медицинской отраслей», - говорится в сообщении.