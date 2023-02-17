Улицы в центре Москвы перекроют на один день

«21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади», — сообщили в ведомстве.