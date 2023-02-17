Метеоролог: в московском регионе ожидается реинкарнация зимы

«Намечается хорошее похолодание, с морозами, которых не было с момента рождественских. С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 °С, и дневные — около -10 °С. В понедельник, в ночь на вторник, закончится снег, и после этого начнётся понижение температуры», — рассказал Шувалов.