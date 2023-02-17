Собянин: Проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг исполнилось пять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников МФЦ с пятилетием проекта «Искренний сервис».
«Искреннему сервису» в центрах госуслуг пять лет. Проект начинался в столичных центрах «Мои документы». «Искренний сервис» - это не просто оформление госуслуги, но прежде всего внимательное отношение к посетителю», - написал мэр.
Собянин рассказал, что после успеха проекта в офисах МФЦ стандарт «Искреннего сервиса» начали внедрять и в другие городские службы.
«Сегодня почти 1,5 тыс. администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов. Сотрудники офисов МФЦ работают и в первом флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева. Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе», - добавил мэр.