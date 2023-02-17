В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Собянин: Проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг исполнилось пять лет

Агентство «Москва»иещё 5

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников МФЦ с пятилетием проекта «Искренний сервис».

Собянин: Проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг исполнилось пять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Искреннему сервису» в центрах госуслуг пять лет. Проект начинался в столичных центрах «Мои документы». «Искренний сервис» - это не просто оформление госуслуги, но прежде всего внимательное отношение к посетителю», - написал мэр.

Собянин рассказал, что после успеха проекта в офисах МФЦ стандарт «Искреннего сервиса» начали внедрять и в другие городские службы.

«Сегодня почти 1,5 тыс. администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов. Сотрудники офисов МФЦ работают и в первом флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева. Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе», - добавил мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий